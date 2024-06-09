Бойцы трех бригад остановили штурм защищенной "мангалами" бронетехники россиян у Красногоровки

https://racurs.ua/n196159-boycy-treh-brigad-ostanovili-shturm-zaschischennoy-mangalami-bronetehniki-rossiyan.html

Ракурс

Воїни 55-ї, 59-ї та 79-ї бригад за підтримки суміжних з'єднань Сил оборони України зупинили механізований штурм у районі населеного пункту Красногорівка, що на Донеччині.

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Про це повідомляє Telegram-канал «Інквізиція 59 легіону».

На опублікованих кадрах показано два ворожих танки та три бойові машини піхоти, вся російська бронетехніка була захищена антидроновими «мангалами».

«Мілітарний» пише, що на відео помітне маскування своїх дій росіянами за допомогою термодимової апаратури.

Для зупинки штурму воїни Сил оборони використовували FPV-дрони, мультикоптер-бомбардувальник, мінування та артилерію.

У результаті вогневого ураження ворожий штурм був зупинений, а ворожа бронетехніка була знищена або покинута.

Варто зазначити, що на фрагментах відео видно застосування FPV-дронів, які ймовірно мають функцію захоплення цілі.

Нещодавно на Донеччині Сили оборони розбили техніку російських штурмовиків, які намагались прорватися до Верхньокам’янського.

На одній ділянці дороги окупанти втратили два бронетранспортери МТ-ЛБ, на один з яких встановили башту від БТР-70 та захисні решітки.

Також під час атаки росіяни втратили бронемашину БМП-1 та «танк-сарай», який намагалися захистити масою решіток з усіх боків.