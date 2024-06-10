139 уничтоженных целей - Воздушные силы рассказали об асах украинской ПВО

https://racurs.ua/n196171-139-unichtojennyh-celey-vozdushnye-sily-rasskazali-ob-asah-ukrainskoy-pvo.html

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Відділення комунікацій Повітряного командування «Захід» показало борт командирської машини командира зенітного ракетного підрозділу підполковника Кирила Перетятька та розповіло про цього аса протиповітряних боїв.

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Зі своїм колективом виконав 145 пусків ракет і знищив 139 цілей. Це крилаті ракети Х-101, Х-55, Х-555 та «Калібр» і ударні безпілотні літальні апарати.

Свій найважчий і найрезультативніший бій Кирил провів в зоні відповідальності Повітряного командування «Захід» влітку 2023 року.

Це був російський масований ракетно-авіаційний удар, — розповідає ракетник. — Спершу ворог вдарив по об'єкту прикриття дванадцятьма крилатими ракетами морського базування «Калібр». Ми збили 9 ракет, ще одну знищила мобільна вогнева група. Відразу після цього росіяни завдали удар дванадцятьма ударними БпЛА «Shahed-131/136». Ці дрони заходили на об'єкт з різних напрямків. Ми знищили 10 БпЛА. Мобільні вогневі групи ще два. Разом з дронами заходили ще 4 «Калібри». Ми також знищили усі 4 ракети. Після цього росіяни випустили крилаті ракети зі своїх стратегічних бомбардувальників. Ми встигли перезарядити наші пускові установки і знищили ще 12 крилатих ракет повітряного базування. Тільки після цього наш протиповітряний бій закінчився. Чи це було небезпечно для нас? Так. Але під час бойової роботи на це не звертаєш увагу. Керуєшся холодними беземоційними міркуваннями, фокусуєшся лише на виконанні поставленого завдання. Тільки коли все закінчується, коли рівень адреналіну в крові знижується, починаєш усвідомлювати, які загрози і ризики щойно були. Далі наступають неймовірне знесилення, фізичне та емоційне виснаження.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові Президент України присвоїв Кирилу Перетятьку звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка».

Ми ніколи не знаємо де опинимося завтра і коли почнеться протиповітряний бій, — каже офіцер. — Тижні і місяці проводимо в полях. Захищаємо важливі об'єкти від ударів з повітря в усіх регіонах нашої країни. Часто змінюємо позиції і виконуємо стрімкі марші на сотні кілометрів. Та сили, волі, бажання і вміння воювати у нас достатньо, аби перемогти і вигнати з наших неба і землі окупантів.

Перетятько каже, що прагне досягти ще однієї важливої особистої цілі на полі бою.

Маю знищити літак окупантів. Мій підрозділ заслуговує на те, аби побачити шолом збитого російського льотчика-вбивці на землі, — розповідає командир. — Ці стерв’ятники будуть покараними за всі свої злодіяння.