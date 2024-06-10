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Ракурс
В России на мини подорвался оператор пропагандистского СМИ, фото: «Укринформ»

Оператор российского пропагандистского СМИ подорвался на мине в Шебекино

10 июн 2024, 15:59
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У рф у прикордонному з Україною населеному пункті Шебекіно Бєлгородської області на міні підірвалися оператор пропагандистського ЗМІ «росія 24» та троє «бійців самооборони».


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Про це сьогодні, 10 червня, у своєму Telegram-каналі заявив місцевий губернатор В’ячеслав Гладков.

За його словами:

  • оператора у тяжкому стані доставили до Шебекінської центральної районної лікарні — у нього осколкові поранення черевної порожнини та лівого плеча, проводиться операція;
  • ще одного чоловіка госпіталізувли з пораненнями кінцівок, двом іншим «самооборонівцям» надали медичну допомогу, вони лікуватимуться амбулаторно.

На якому саме вибуховому пристрої підірвалися вказані особи, Гладков не уточнює.

Источник: Ракурс


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