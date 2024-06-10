В России на мини подорвался оператор пропагандистского СМИ, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n196184-operator-rossiyskogo-propagandistskogo-smi-podorvalsya-na-mine-v-shebekino.html

Ракурс

У рф у прикордонному з Україною населеному пункті Шебекіно Бєлгородської області на міні підірвалися оператор пропагандистського ЗМІ «росія 24» та троє «бійців самооборони».

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Про це сьогодні, 10 червня, у своєму Telegram-каналі заявив місцевий губернатор В’ячеслав Гладков.

За його словами:

оператора у тяжкому стані доставили до Шебекінської центральної районної лікарні — у нього осколкові поранення черевної порожнини та лівого плеча, проводиться операція;

ще одного чоловіка госпіталізувли з пораненнями кінцівок, двом іншим «самооборонівцям» надали медичну допомогу, вони лікуватимуться амбулаторно.

На якому саме вибуховому пристрої підірвалися вказані особи, Гладков не уточнює.