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Ракурс
У росії на міні підірвався оператор пропагандистького ЗМІ, фото: «Укрінформ»

Оператор російського пропагандистського ЗМІ підірвався на міні у Шебекіно

10 чер 2024, 15:59
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У рф у прикордонному з Україною населеному пункті Шебекіно Бєлгородської області на міні підірвалися оператор пропагандистського ЗМІ «росія 24» та троє «бійців самооборони».


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Про це сьогодні, 10 червня, у своєму Telegram-каналі заявив місцевий губернатор В’ячеслав Гладков.

За його словами:

  • оператора у тяжкому стані доставили до Шебекінської центральної районної лікарні — у нього осколкові поранення черевної порожнини та лівого плеча, проводиться операція;
  • ще одного чоловіка госпіталізувли з пораненнями кінцівок, двом іншим «самооборонівцям» надали медичну допомогу, вони лікуватимуться амбулаторно.

На якому саме вибуховому пристрої підірвалися вказані особи, Гладков не уточнює.

Джерело: Ракурс


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