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Підприємства зможуть забронювати до 100% працівників, - нардеп Веніславський
Підприємства зможуть забронювати до 100% працівників, — нардепhttps://racurs.ua/ua/n196183-pidpryiemstva-zmojut-zabronuvaty-do-100-pracivnykiv-nardep.htmlРакурс
В Україні підприємства зможуть забронювати до 100% працівників, якщо підпадатимуть під відповідні критерії.
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Про це заявив нардеп, член комітету з національної безпеки Федір Веніславський.
Якщо ми говоримо про сферу оборонно-промислового комплексу, енергетичний комплекс, критичну інфраструктуру, то там може бути заброньовано до 100% військовозобов’язаних, — пояснив Веніславський.
Він зазначив, що підприємство має звернутися до відповідного міністерства, продемонструвати, що підпадає під критерії закону про мобілізацію та відповідної постанови Кабінету міністрів.
Веніславський у розмові з «РБК-Україна» сказав, що підприємство має звернутися до відповідного міністерства, продемонструвати, що підпадає під критерії закону про мобілізацію та відповідної постанови Кабінету міністрів.
Після перевірки міністерство перевіряє і вносить це підприємство до переліку критично важливих — це є підставою для подальшого бронювання працівників в тих обсягах, які визначені постановою уряду, пояснив нардеп.
Але ми звертали увагу під час роботи над законом про мобілізацію, що не можуть бути ситуації, коли працівники торговельних супермаркетів — наприклад, прибиральники — на 100% заброньовані. Тому що є низка посад на підприємстві, які не є критично важливі для його функіцонування, — заявив Веніславський.
Він додав, що є багато професій, котрі можуть бути заміщені або не військовозобов’язаними, або жінками.
Тому нардепи звертали увагу уряду та Міністерства економіки, аби не допускати таких випадків, котрі «матимуть соціально негативну реакцію», і щоб не було «таких зловживань», підсумував народний обранець.
Раніше Кабінет міністрів вирішив продовжити ще на два місяці термін дії усіх чинних бронювань від мобілізації.
Крім того, Кабмін 7 червня вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану.
Очільник МВС повідомив, що 90% рятувальників та поліціянтів заброньовано.