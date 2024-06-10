Підприємства зможуть забронювати до 100% працівників, - нардеп Веніславський

https://racurs.ua/ua/n196183-pidpryiemstva-zmojut-zabronuvaty-do-100-pracivnykiv-nardep.html

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В Україні підприємства зможуть забронювати до 100% працівників, якщо підпадатимуть під відповідні критерії.

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Про це заявив нардеп, член комітету з національної безпеки Федір Веніславський.

Якщо ми говоримо про сферу оборонно-промислового комплексу, енергетичний комплекс, критичну інфраструктуру, то там може бути заброньовано до 100% військовозобов’язаних, — пояснив Веніславський.

Він зазначив, що підприємство має звернутися до відповідного міністерства, продемонструвати, що підпадає під критерії закону про мобілізацію та відповідної постанови Кабінету міністрів.

Веніславський у розмові з «РБК-Україна» сказав, що підприємство має звернутися до відповідного міністерства, продемонструвати, що підпадає під критерії закону про мобілізацію та відповідної постанови Кабінету міністрів.

Після перевірки міністерство перевіряє і вносить це підприємство до переліку критично важливих — це є підставою для подальшого бронювання працівників в тих обсягах, які визначені постановою уряду, пояснив нардеп.

Але ми звертали увагу під час роботи над законом про мобілізацію, що не можуть бути ситуації, коли працівники торговельних супермаркетів — наприклад, прибиральники — на 100% заброньовані. Тому що є низка посад на підприємстві, які не є критично важливі для його функіцонування, — заявив Веніславський.

Він додав, що є багато професій, котрі можуть бути заміщені або не військовозобов’язаними, або жінками.

Тому нардепи звертали увагу уряду та Міністерства економіки, аби не допускати таких випадків, котрі «матимуть соціально негативну реакцію», і щоб не було «таких зловживань», підсумував народний обранець.

Раніше Кабінет міністрів вирішив продовжити ще на два місяці термін дії усіх чинних бронювань від мобілізації.

Крім того, Кабмін 7 червня вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану.

Очільник МВС повідомив, що 90% рятувальників та поліціянтів заброньовано.