У Польщі вибухнув завод виробника ракетного палива

У Польщі на збройовому заводі Mesko у Свентокшиському воєводстві 10 червня стався вибух.

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Одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Обидва — працівники заводу. Вибух стався у центрі ракетного палива, після чого зайнялася пожежа.

RMF FM, за словами директора підприємства Ельжбети Сренявської, повідомляє, що вибух стався на об'єкті для зберігання ракетного палива, яке було введено в експлуатацію кілька років тому.

На місці події зараз працюють рятувальники та гелікоптери санітарної авіації.

За даними офіційного сайту компанії Mesko S.A. вона виробляє переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun, Grom, протитанкові ракетні комплекси типу Spike-LR, а також переносні комплекси Jack-S, які можуть вражати як наземну бронетехніку, так і повітряні цілі, що низько летять.

Також компанія є визнаним постачальником продукції для військ НАТО. Заводи мають сучасні технології виробництва ракет і боєприпасів, у тому числі підкаліберних, а також інфраструктуру для утилізації непотрібних боєприпасів.