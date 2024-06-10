Сім’ї зниклих безвісти та полонених отримуватимуть сповіщення в «Дії»

https://racurs.ua/ua/n196181-sim-yi-znyklyh-bezvisty-ta-polonenyh-otrymuvatymut-spovischennya-v-diyi.html

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Від застосунку «Дія» надходитимуть сповіщення для сімей зниклих безвісти, а також військових та цивільних полонених.

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Про це 10 червня повідомили в Мінцифрі. Раніше інформування відбувалося через sms, але цим інколи користалися шахраї.

Вони надсилали фейкову інформацію та пропонували за гроші «пришвидшити» обмін

За інформацією міністерства, через sms-повідомлення вразливістю рідних полонених та зниклих безвісти користувалися шахраї — пропонували за гроші «пришвидшити» обмін або надсилали фейкову інформацію, імітуючи дані від Координаційного штабу.

У «Дії» приходитиме підтвердження, що людина в полоні або що її звільнили.

Михайло Федоров, очільник Мінцифри, пояснив, що, коли людина зникає, рідні залишають заяву в особистому кабінеті на сайті Координаційного штабу. У «Дію» надійдуть сповіщення з цього кабінету про те, що:

заяву підтвердили;

до справи додали інформацію;

людину звільнили з полону.

Якщо людина вважалася зниклою безвісти, а потім вдалося підтвердити, що вона в полоні — також буде сповіщення в «Дії».

Отримуватимуть сповіщення від Координаційного штабу в «Дію» ті, хто авторизований у застосунку, має верифіковану картку платника податків та подавав заяви через особистий кабінет Координаційного штабу.