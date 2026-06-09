Зарплати військових проіндексують, фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/ua/n214313-viyskovym-pidvyschat-groshove-zabezpechennya-na-132-gryvni-nardep.html

Ракурс

Грошове забезпечення українських військових з червня 2026 року піднімуть на 132 гривні.

Про це сьогодні, 9 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат із «Євросолідарності» Олексій Гончаренко.

Військовослужбовцям все-таки піднімають грошове забезпечення. З цього місяця буде проведена індексація і ВСІМ військовослужбовцям піднімуть грошове забезпечення на 132 ГРИВНІ, — розповів нардеп. — Я не жартую. Це так влада поважає військових і армію.

Більше деталей щодо цього Гончаренко наразі не навів.