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Ракурс
Зарплати військових проіндексують, фото: 24tv.ua

Військовим підвищать грошове забезпечення на 132 гривні — нардеп

9 чер 2026, 15:37
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Грошове забезпечення українських військових з червня 2026 року піднімуть на 132 гривні.

Про це сьогодні, 9 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат із «Євросолідарності» Олексій Гончаренко.

Військовослужбовцям все-таки піднімають грошове забезпечення. З цього місяця буде проведена індексація і ВСІМ військовослужбовцям піднімуть грошове забезпечення на 132 ГРИВНІ, — розповів нардеп. — Я не жартую. Це так влада поважає військових і армію.

Більше деталей щодо цього Гончаренко наразі не навів.

Джерело: Ракурс


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