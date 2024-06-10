Українські прикордонники знищили ще один ворожий комплекс дальнього візуального спостереження «Муром».

.

Відповідне відео сьогодні, 10 червня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Його уразили дроном-камікадзе прикордонники бригади «Сталевий кордон» на Харківському напрямку, — вказано в описі відео.