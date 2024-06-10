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Ракурс
Уничтожение российского комплекса наблюдения, скриншот видео

Российский «Муром» уничтожили украинские пограничники (ВИДЕО)

10 июн 2024, 17:58
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Українські прикордонники знищили ще один ворожий комплекс дальнього візуального спостереження «Муром».


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Відповідне відео сьогодні, 10 червня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Його уразили дроном-камікадзе прикордонники бригади «Сталевий кордон» на Харківському напрямку, — вказано в описі відео.

Подія сталася на Харківському напрямку.

Источник: Ракурс


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