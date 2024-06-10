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Уничтожение российского комплекса наблюдения, скриншот видео
Российский «Муром» уничтожили украинские пограничники (ВИДЕО)https://racurs.ua/n196188-rossiyskiy-murom-unichtojili-ukrainskie-pogranichniki-video.htmlРакурс
Українські прикордонники знищили ще один ворожий комплекс дальнього візуального спостереження «Муром».
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Відповідне відео сьогодні, 10 червня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Його уразили дроном-камікадзе прикордонники бригади «Сталевий кордон» на Харківському напрямку, — вказано в описі відео.
Подія сталася на Харківському напрямку.
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