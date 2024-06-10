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Знищення російського комплексу спостереження, скріншот відео
Російський «Муром» знищили українські прикордонники (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n196188-rosiyskyy-murom-znyschyly-ukrayinski-prykordonnyky-video.htmlРакурс
Українські прикордонники знищили ще один ворожий комплекс дальнього візуального спостереження «Муром».
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Відповідне відео сьогодні, 10 червня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Його уразили дроном-камікадзе прикордонники бригади «Сталевий кордон» на Харківському напрямку, — вказано в описі відео.
Подія сталася на Харківському напрямку.