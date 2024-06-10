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Кайса Оллонгрен прибула до Києва, фото: Денис Шмигаль
До Києва прибула міністр оборони Нідерландів (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n196187-do-kyieva-prybula-ministr-oborony-niderlandiv-foto.htmlРакурс
До Києва сьогодні, 10 червня, прибула міністр оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Насамперед подякував за підтримку в посиленні української протиповітряної оборони. Відзначив ініціативу Нідерландів щодо спільного з партнерами постачання Україні ЗРК Patriot. Також очікуємо на якнайшвидшу передачу літаків F-16, які допоможуть захистити людей та інфраструктуру, — зазначив Шмигаль.
За словами прем'єра, в ході зустрічі сторони також обговорили спільні оборонні виробництва та обмін технологіями, а також Глобальний саміт миру у Швейцарії.
Цінуємо те, що Нідерланди будуть представлені на найвищому рівні, — наголосив Шмигаль.
Ще одна важлива тема, яку обговорювали, — євроатлантична інтеграція України.
Покладаємось на активну адвокацію Нідерландів у подальшій роботі з ключовими партнерами Альянсу щодо всебічної підтримки нашої держави, — зазначив Шмигаль.