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Ракурс
Кайса Оллонгрен прибула до Києва, фото: Денис Шмигаль

До Києва прибула міністр оборони Нідерландів (ФОТО)

10 чер 2024, 17:35
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До Києва сьогодні, 10 червня, прибула міністр оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Насамперед подякував за підтримку в посиленні української протиповітряної оборони. Відзначив ініціативу Нідерландів щодо спільного з партнерами постачання Україні ЗРК Patriot. Також очікуємо на якнайшвидшу передачу літаків F-16, які допоможуть захистити людей та інфраструктуру, — зазначив Шмигаль.

За словами прем'єра, в ході зустрічі сторони також обговорили спільні оборонні виробництва та обмін технологіями, а також Глобальний саміт миру у Швейцарії.

Цінуємо те, що Нідерланди будуть представлені на найвищому рівні, — наголосив Шмигаль.

Ще одна важлива тема, яку обговорювали, — євроатлантична інтеграція України.

Покладаємось на активну адвокацію Нідерландів у подальшій роботі з ключовими партнерами Альянсу щодо всебічної підтримки нашої держави, — зазначив Шмигаль.

Кайса Оллонгрен прибула до Києва, фото: Денис Шмигаль

Джерело: Ракурс


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