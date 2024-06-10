У Силах оборони спростували інформацію про ураження російського корабля в Азовському морі

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У ЗСУ спростували знищення російського корабля в Азовському морі, фото: «Про цікаве»
У Силах оборони спростували інформацію про ураження російського корабля в Азовському моріhttps://racurs.ua/ua/n196186-u-sylah-oborony-sprostuvaly-informaciu-pro-urajennya-rosiyskogo-korablya-v-azovskomu-mori.htmlРакурс
Інформація про те, що ЗСУ 8 червня вразили російський десантний корабель в акваторії Азовського моря, не відповідає дійсності.
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Про це в ефірі національного телемарафону заявив очільник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук, повідомляє агентство «РБК-Україна».
На жаль, станом на зараз це новини з майбутнього, і це обов’язково станеться, — наголосив він.
За словами Плетенчука, наразі в акваторії Азовського моря перебувають три великі десантні та три малі ракетні кораблі росіян «Буян-М».
Але інформація про ураження одного з них поки що не відповідає дійсності, — зазначив він.
Джерело: «РБК-Україна»