В Силах обороны опровергли информацию о поражении российского корабля в Азовском море

Ракурсhttps://racurs.ua/
В ВСУ опровергли уничтожение российского корабля в Азовском море, фото: «Про цікаве»
В Силах обороны опровергли информацию о поражении российского корабля в Азовском мореhttps://racurs.ua/n196186-v-silah-oborony-oprovergli-informaciu-o-porajenii-rossiyskogo-korablya-v-azovskom-more.htmlРакурс
Інформація про те, що ЗСУ 8 червня вразили російський десантний корабель в акваторії Азовського моря, не відповідає дійсності.
.
Про це в ефірі національного телемарафону заявив очільник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук, повідомляє агентство «РБК-Україна».
На жаль, станом на зараз це новини з майбутнього, і це обов’язково станеться, — наголосив він.
За словами Плетенчука, наразі в акваторії Азовського моря перебувають три великі десантні та три малі ракетні кораблі росіян «Буян-М».
Але інформація про ураження одного з них поки що не відповідає дійсності, — зазначив він.
Джерело: «РБК-Україна»
Загрузка...