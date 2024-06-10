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В ВСУ опровергли уничтожение российского корабля в Азовском море, фото: «Про цікаве»

В Силах обороны опровергли информацию о поражении российского корабля в Азовском море

10 июн 2024, 17:00
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Інформація про те, що ЗСУ 8 червня вразили російський десантний корабель в акваторії Азовського моря, не відповідає дійсності.


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Про це в ефірі національного телемарафону заявив очільник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук, повідомляє агентство «РБК-Україна».

На жаль, станом на зараз це новини з майбутнього, і це обов’язково станеться, — наголосив він.

За словами Плетенчука, наразі в акваторії Азовського моря перебувають три великі десантні та три малі ракетні кораблі росіян «Буян-М».

Але інформація про ураження одного з них поки що не відповідає дійсності, — зазначив він.

Джерело: «РБК-Україна»


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