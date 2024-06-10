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«Укрэнерго» предупреждает об аварийных отключениях, фото: Mediasat

В Харькове начинаются аварийные отключения — Укрэнерго

10 июн 2024, 16:18
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У Харкові сьогодні, 10 червня, застосовуються аварійні відключення для промислових та побутових споживачів.


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Про це повідомила прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що причиною цього є технічні ускладнення в магістральній мережі.

Обсяг аварійних відключень незначний, — зазначають в «Укренерго». — Можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури.

Источник: Ракурс


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