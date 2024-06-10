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«Укренерго» попереджає про аварійні відключення, фото: Mediasat
У Харкові розпочинаються аварійні відключення — Укренергоhttps://racurs.ua/ua/n196185-u-harkovi-rozpochynautsya-avariyni-vidkluchennya-ukrenergo.htmlРакурс
У Харкові сьогодні, 10 червня, застосовуються аварійні відключення для промислових та побутових споживачів.
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Про це повідомила прес-служба «Укренерго».
Зазначається, що причиною цього є технічні ускладнення в магістральній мережі.
Обсяг аварійних відключень незначний, — зазначають в «Укренерго». — Можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури.