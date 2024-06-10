Российский военный самолет нарушил воздушное пространство Финляндии

Военный самолет рф две минуты находился в воздушном пространстве Финляндии, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n196191-rossiyskiy-voennyy-samolet-narushil-vozdushnoe-prostranstvo-finlyandii.html

Ракурс

Російський військовий літак підозрюється у порушенні повітряного простору у східній частині Фінської затоки.

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Про це повідомляє фінське видання Yle з посиланням на заяву Міністерства оборони країни.

Зазначається, що ймовірне порушення, в ході якого літак перебував у повітряному просторі Фінляндії близько двох хвилин, сталося сьогодні, 10 червня, вранці у районі Ловіїсу.

Ми серйозно ставимося до ймовірного порушення (повітряного простору — ред.) Розслідування було розпочато негайно, — заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

Джерело: Yle