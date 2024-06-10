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Військовий літак рф дві хвилини перебував у повітряному просторі Фінляндії, фото: «Вікіпедія»

Російський військовий літак порушив повітряний простір Фінляндії

10 чер 2024, 19:42
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Російський військовий літак підозрюється у порушенні повітряного простору у східній частині Фінської затоки.


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Про це повідомляє фінське видання Yle з посиланням на заяву Міністерства оборони країни.

Зазначається, що ймовірне порушення, в ході якого літак перебував у повітряному просторі Фінляндії близько двох хвилин, сталося сьогодні, 10 червня, вранці у районі Ловіїсу.

Ми серйозно ставимося до ймовірного порушення (повітряного простору — ред.) Розслідування було розпочато негайно, — заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

Джерело: Yle


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