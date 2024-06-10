В Україні продовжуються відключення електроенергії, фото:

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В Україні завтра, 11 червня, знову діятимуть графіки відключень електроенергії.

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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Завтра, 11 червня, графіки погодинних відключень будуть застосовані по всій Україні з 14.00 до 19.00, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 10 червня, графіки відключень в Україні діють з 16.00 до 22.00. Крім того, у Харкові були запроваджені аварійні відключення через технічні ускладнення в магістральній мережі. Наразі аварійні відключення у Харкові скасовані.