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В Україні продовжуються відключення електроенергії, фото:

Графіки відключень 11 червня діятимуть впродовж п’яти годин — Укренерго

10 чер 2024, 18:58
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В Україні завтра, 11 червня, знову діятимуть графіки відключень електроенергії.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Завтра, 11 червня, графіки погодинних відключень будуть застосовані по всій Україні з 14.00 до 19.00, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 10 червня, графіки відключень в Україні діють з 16.00 до 22.00. Крім того, у Харкові були запроваджені аварійні відключення через технічні ускладнення в магістральній мережі. Наразі аварійні відключення у Харкові скасовані.

Джерело: Ракурс


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