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Ракурс
Николай Кохановский, фото: «Бабель»

Командир батальона ОУН Николай Кохановский погиб под Волчанском

10 июн 2024, 21:36
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На Харківщині під Вовчанськом загинув командир батальйону ОУН Микола Коханівський.


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Про це сьогодні, 10 червня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомила дружина дисидента Степана Хмари Роксолана.

Загинув Микола Коханівський! … Загинув в окопі на передовій на Харківському напрямку, біля Вовчанська, — зазначила вона.

За її словами, тіло Коханівського ще не забрали з-під обстрілів.

Під час АТО Коханівський був командиром батальйону «ОУН», згодом служив як рядовий у ЗСУ.

Источник: Ракурс


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