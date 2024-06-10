Командир батальона ОУН Николай Кохановский погиб под Волчанском

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Николай Кохановский, фото: «Бабель»
Командир батальона ОУН Николай Кохановский погиб под Волчанскомhttps://racurs.ua/n196195-komandir-batalona-oun-nikolay-kohanovskiy-pogib-pod-volchanskom.htmlРакурс
На Харківщині під Вовчанськом загинув командир батальйону ОУН Микола Коханівський.
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Про це сьогодні, 10 червня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомила дружина дисидента Степана Хмари Роксолана.
Загинув Микола Коханівський! … Загинув в окопі на передовій на Харківському напрямку, біля Вовчанська, — зазначила вона.
За її словами, тіло Коханівського ще не забрали з-під обстрілів.
Під час АТО Коханівський був командиром батальйону «ОУН», згодом служив як рядовий у ЗСУ.
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