Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты днем 10 июня ударили КАБами по Харьковщине, фото: Олег Синегубов
Последствия российского авиаудара по Харькову показала ОВА (ФОТО)https://racurs.ua/n196194-posledstviya-rossiyskogo-aviaudara-po-harkovu-pokazala-ova-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 10 червня, завдали удару керованими авіабомбами по Київському та Салтівському районах Харкова.
.
Постраждали восьмеро людей — п’ятеро чоловіків та три жінки. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Дякуємо рятувальникам, які більше години деблокували чоловіка з-під завалів будинку", — зазначив він. — За нашими даними, людей під завалами більше немає.
Крім того, в результаті авіаударів пошкоджено 70 гаражів та 22 автівки.
Один із боєприпасів не розірвався, тому людей тимчасово відселюють із будинку для проведення детонації, — розповів Синєгубов.
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...