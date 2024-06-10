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Ракурс
Рашисти вдень 10 червня вдарили КАБами по Харківщині, фото: Олег Синєгубов

Наслідки російського авіаудару по Харкову показала ОВА (ФОТО)

10 чер 2024, 20:57
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Російські загарбники сьогодні, 10 червня, завдали удару керованими авіабомбами по Київському та Салтівському районах Харкова.


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Постраждали восьмеро людей — п’ятеро чоловіків та три жінки. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Дякуємо рятувальникам, які більше години деблокували чоловіка з-під завалів будинку", — зазначив він. — За нашими даними, людей під завалами більше немає.

Крім того, в результаті авіаударів пошкоджено 70 гаражів та 22 автівки.

Один із боєприпасів не розірвався, тому людей тимчасово відселюють із будинку для проведення детонації, — розповів Синєгубов.

Рашисти вдень 10 червня вдарили КАБами по Харківщині, фото: Олег Синєгубов

Джерело: Ракурс


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