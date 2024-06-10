Рашисти вдень 10 червня вдарили КАБами по Харківщині, фото: Олег Синєгубов

https://racurs.ua/ua/n196194-naslidky-rosiyskogo-aviaudaru-po-harkovu-pokazala-ova-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 10 червня, завдали удару керованими авіабомбами по Київському та Салтівському районах Харкова.

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Постраждали восьмеро людей — п’ятеро чоловіків та три жінки. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Дякуємо рятувальникам, які більше години деблокували чоловіка з-під завалів будинку", — зазначив він. — За нашими даними, людей під завалами більше немає.

Крім того, в результаті авіаударів пошкоджено 70 гаражів та 22 автівки.