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Російські загарбники сьогодні, 10 червня, завдали удару керованими авіабомбами по Київському та Салтівському районах Харкова.
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Постраждали восьмеро людей — п’ятеро чоловіків та три жінки. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Дякуємо рятувальникам, які більше години деблокували чоловіка з-під завалів будинку", — зазначив він. — За нашими даними, людей під завалами більше немає.
Крім того, в результаті авіаударів пошкоджено 70 гаражів та 22 автівки.
Один із боєприпасів не розірвався, тому людей тимчасово відселюють із будинку для проведення детонації, — розповів Синєгубов.
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