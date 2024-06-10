Рашисти встановили замінований прапор у селі Рижівка на Сумщині, фото: Андрій Цаплієнко

https://racurs.ua/ua/n196193-rosiyskyy-prapor-u-ryjivci-na-sumschyni-buv-zaminovanyy-genshtab-zsu.html

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У селі Рижівка на Сумщині вчора, 10 червня, було виявлено встановлений рашистами на одній із будівель російський прапор. Він був замінований, але успішно розмінований за допомогою дронів ЗСУ.

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Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, повідомляє видання «Главком».

Вчора, на одній з будівель у Рижівці, нібито з’явився російський прапор. Мало того, що там з’явилась ця ганчірка, цей прапор був замінований, — зазначив Ковальов. — ЗСУ розуміли, що могла бути смертельна провокація від російських диверсантів. Тому із застосуванням дронів було розміновано цю ганчірку.

Ковальов наголосив, що ситуація у Рижівці контрольована, заяви про те, що там нібито російські війська, — не відповідають дійсності.

Рижівка повністю контрольована Україною. Інформація про те, що у Рижівки заходили якісь підрозділи російських військ — не відповідають дійсності, тривають перевірки, — наголосив Ковальов.

Джерело: «Главком»