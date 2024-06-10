Рашисти вдарили чотирма КАБами по селу на Запоріжжі — троє поранених

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Російські загарбники завдали удару керованими авіабомбами по селу Цвіткове Запорізької області.
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В результаті троє місцевих жителів отримали осколкові поранення, Лікарі надають їм допомогу. Про це сьогодні, 10 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Чотири російських КАБи знищили кілька будинків та прибудинкові споруди, — зазначив Федоров.
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