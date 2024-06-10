Рашисты ударили четырьмя КАБами по селу на Запорожье — трое раненых

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Россияне продолжают атаковать украинские населенные пункты управляемыми авиабомбами, фото: «Википедия»
Рашисты ударили четырьмя КАБами по селу на Запорожье — трое раненыхhttps://racurs.ua/n196192-rashisty-udarili-chetyrmya-kabami-po-selu-na-zaporoje-troe-ranenyh.htmlРакурс
Російські загарбники завдали удару керованими авіабомбами по селу Цвіткове Запорізької області.
.
В результаті троє місцевих жителів отримали осколкові поранення, Лікарі надають їм допомогу. Про це сьогодні, 10 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Чотири російських КАБи знищили кілька будинків та прибудинкові споруди, — зазначив Федоров.
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...