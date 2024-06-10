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Рашисты нанесли очередной авиаудар по Харькову, фото: «детектор медиа»

Россияне нанесли авиаудар по жилой застройке Харькова

10 июн 2024, 18:33
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Російські загарбники сьогодні, 10 червня, завдали авіаудару по району житлової забудови на околиці Харкова.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

По місту було три удари КАБами, — зазначив Терехов.

Зазначається, що:

  • одне з влучань прийшлося на гаражний кооператив, там сталася пожежа і є інформація щонайменше про двох поранених;
  • на місці ще одного прильоту у Київському районі міста сильно пошкоджені мінімум два приватні будинки. Під завалами одного з них можуть бути люди. На місці працюють усі відповідні служби.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі повідомив, що авіаудар по Харкову було завдано о 17.35. Наразі відомо по шістьох постраждалих.

За різними адресами є пошкодження житлових будинків, гаражів та авто, — зазначив Синєгубов.

Источник: Ракурс


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