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Рашисты установили заминированный флаг в селе Рыжевка Сумской области, фото: Андрей Цаплиенко

Российский флаг в Рыжевке на Сумщине был заминирован — Генштаб ВСУ

10 июн 2024, 20:44
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У селі Рижівка на Сумщині вчора, 10 червня, було виявлено встановлений рашистами на одній із будівель російський прапор. Він був замінований, але успішно розмінований за допомогою дронів ЗСУ.


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Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, повідомляє видання «Главком».

Вчора, на одній з будівель у Рижівці, нібито з’явився російський прапор. Мало того, що там з’явилась ця ганчірка, цей прапор був замінований, — зазначив Ковальов. — ЗСУ розуміли, що могла бути смертельна провокація від російських диверсантів. Тому із застосуванням дронів було розміновано цю ганчірку.

Ковальов наголосив, що ситуація у Рижівці контрольована, заяви про те, що там нібито російські війська, — не відповідають дійсності.

Рижівка повністю контрольована Україною. Інформація про те, що у Рижівки заходили якісь підрозділи російських військ — не відповідають дійсності, тривають перевірки, — наголосив Ковальов.

Джерело: «Главком»

Источник: Ракурс


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