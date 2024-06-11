Ракурсhttps://racurs.ua/
Российский Су-25 уничтожили ВСУ на Покровском направлении
Российский Су-25 уничтожили ВСУ на Покровском направленииhttps://racurs.ua/n196206-rossiyskiy-su-25-unichtojili-vsu-na-pokrovskom-napravlenii.htmlРакурс
.
Збройні сили України збили російський Су-25 на Покровському напрямку.
Менше живих російських пілотів — більше миру і злагоди на планеті Земля. Тому сьогодні зранку одразу дві гарні новини.
Генштаб повідомив, що Сили оборони знищили на на Покровському напрямку 198 окупантів, один танк, бойову броньовану машину, гармату чотири автомобілі та літак Су-25.
Нагадаємо, у горах Північної Осетії розбився уранці 11 червня російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Екіпаж загинув.
Як повідомляє ТАСС із посиланням на міноборони рф, літак зазнав аварії під час виконання планового навчально-тренувального польоту. Попередня причина катастрофи — технічна несправність.
Загрузка...