Российский Су-25 уничтожили ВСУ на Покровском направлении

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Збройні сили України збили російський Су-25 на Покровському напрямку.

Менше живих російських пілотів — більше миру і злагоди на планеті Земля. Тому сьогодні зранку одразу дві гарні новини.

Генштаб повідомив, що Сили оборони знищили на на Покровському напрямку 198 окупантів, один танк, бойову броньовану машину, гармату чотири автомобілі та літак Су-25.