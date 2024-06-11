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Российские войска захватили село возле Часов Яра в Донецкой области

Российские войска захватили село возле Часов Яра в Донецкой области (КАРТА)

11 июн 2024, 11:25
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Російські війська окупували селище Іванівське Донецької області, що біля Часового Яру. А також просунулись біля населеного пункту Новопокровське Покровського району та в Старомайорському Волноваського району.


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Про це увечері 10 червня повідомили аналітики українського проєкту DeepStatе.

Аналітики також внесли зміни до карти боїв. Відтепер Іванівське перебуває у червоній зоні, що означає, що цей населений пункт не контролюється Збройними силами України.

Московські окупанти ще у березні вихвалялися, що захопили Іванівське. Проте інші джерела тоді повідомляли, що українські підрозділи ще продовжували опір у південно-західній частині села.

Бої за Іванівське тривали із зими 2023 року.

Источник: Ракурс


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