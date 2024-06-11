Зеленский в Берлине - ПВО, восстановление энергетики и "сотни договоров" с ФРГ

https://racurs.ua/n196214-zelenskiy-v-berline-pvo-vosstanovlenie-energetiki-i-sotni-dogovorov-s-frg.html

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Німеччина протягом наступних місяців передасть Україні третю систему ППО Patriot.

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Також канцлер ФРН Олаф Шольц на церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 у Берліні оголосив про надання Україні установок IRIS-T, Gepard, ракет та боєприпасів в наступні місяці та тижні. Він закликав міжнародну спільноту посилити українську ППО «усім, чим можна»

Володимир Зеленський на церемонії сказав, що Україна потребує «щонайменше сім систем ППО Patriot, аби закрити основні міські агломерації найближчим часом. Це буде драйвером збереження нормального життя в Україні».

Окрім цього, президент заявив, що Україна планує до зими відновити усі енергообʼєкти, на яких це можливо:

Ми знаємо як це забезпечити, від вас просимо обладнання з ваших зупинених електростанцій та пряму фінансову підтримку.

Загалом Україна та Німеччина готуються до укладання «сотні угод» на рівні громад, компаній та уряду, повідомив Зеленський. За його словами, на заході присутні міжнародні партнери «не тільки з Європи», з якими укладуть домовленості на мільярди євро:

Йдеться про виробництво військової техніки та зброї, розбудову української енергетики, будівництва житла, медичної сфери.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав присутніх на конференції долучитися до чітких кроків з відбудови України.