Макрон распустил парламент – зачем другу Украины досрочные выборы во Франции

https://racurs.ua/n196218-makron-raspustil-parlament-zachem-drugu-ukrainy-dosrochnye-vybory-vo-francii.html

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Еммануель Макрон, президент Франції, через декілька хвилин після оголошення підсумків голосування до Європарламенту оголосив дострокові вибори.

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Такий крок є нехарактерним для Франції явищем — востаннє це відбувалося ще у 1997 році. При цьому в більшості випадків дострокові вибори йшли чинному на той час президентові на користь, пише «Європейська правда».

Цього разу найбільше, на що може сподіватися Макрон — збереження статус-кво, адже про повернення повного контролю над більшістю не йдеться. Ба більше, шанси на збереження хоч якоїсь участі партії президента у наступному уряді видаються примарними.

Якщо дивитися на результати виборів у Франції, тонайімовірнішим є формування уряду на базі ультраправого «Нацоб'єднання» і повернення Франції у період, коли президент та прем'єр представляють ворогуючі політичні сили. Від початку виборчої кампанії до Європарламенту ультраправі були лідерами перегонів. Врешті партія Марін Ле Пен «Національне об'єднання» взяла понад 30%.

Партія Макрона набрала вдвічі менше голосів (15,2%), через що ультраправі вимагали розпуску Національних зборів. Вибори призначені на 30 червня та 7 липня.

Президент Республіки не може залишатися глухим до послання, надісланого сьогодні ввечері народом Франції, — сказав лідер правих Франції Джордано Барделла своїм прихильникам у парку Флораль у Парижі.

Саме він вимагав від президента скликати дострокові парламентські вибори, вказуючи на «безпрецедентний розрив» між головною опозиційною партією та партією влади.

Французька конституція віддає зовнішню політику країни президенту. Проте в уряду буде чимало можливостей створювати президенту нові й нові перешкоди для реалізації свого зовнішнього курсу, у тому числі щодо допомоги ЗСУ.

Втім, за умови формування уряду партією, відомою співпрацею з Путіним, курс Парижа на підтримку територіальної цілісності України, найімовірніше, збережеться.

Проте амбітність цієї допомоги може суттєво зменшитися. Йдеться і про плани Макрона створити «коаліцію сміливих» для направлення в Україну військових інструкторів, і навіть про обіцяну передачу винищувачів Mirage 2000−5.

Після розпуску французького парламенту вже почалися маневри для формування коаліцій, які можуть перемогти на майбутніх парламентських виборах.

Через кілька хвилин після оголошення лідер ультраправих Марін Ле Пен, чия партія здобула перемогу на європейських виборах, закликала «французький народ прийти і приєднатися, щоб сформувати навколо „Національного об'єднання“ більшість на службі єдиній справі, яка спрямовує наші кроки, — Франції».

Племінниця Ле Пен Маріон Марешаль, нещодавно обрана до Європарламенту під прапором другої ультраправої партії Франції «Reconquête!», пояснила, що «коаліція правих […] видається більш необхідною, ніж будь-коли» для перемоги на наступних виборах, підкресливши, що вона «завжди розрізняла опонентів і конкурентів».

У той же час Макрон планує переманювати ліве крило «Республіканців». Чутки про призначення голови Сенату Жерара Ларше, який є представником цієї партії, на посаду прем'єр-міністра циркулювали протягом кількох тижнів, поки останній не спростував їх.

Намагаючись розширити потенціал Макрона у створенні альянсів, його міністр Європи та закордонних справ Стефан Сежурне пояснив, що табір Макрона «висуне кандидатури» депутатів, в тому числі опозиційних, «які є частиною республіканського поля» і бажають «взяти на себе зобов’язання щодо чіткого проекту», пов’язаного з президентською більшістю.

Через день після того, як Макрон оголосив дострокові вибори, дві провідні ультраправі сили країни проводять переговори про можливе об'єднання для формування наступного уряду. Головна кандидатка на виборах до Європарламенту від ультраправої партії «Реконкіста» Маріон Марешаль в понеділок зустрілася з де факто лідеркою «Національного об'єднання», своєю тіткою Марін Ле Пен, і президентом цієї партії Жорданом Барделлою, щоб обговорити потенційний альянс