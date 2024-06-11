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Суд решил, что Богуслаев еще посидит в СИЗО
Суд решил, что Богуслаев еще посидит в СИЗОhttps://racurs.ua/n196220-sud-reshil-chto-boguslaev-esche-posidit-v-sizo.htmlРакурс
Суд продовжив арешт експрезиденту компанії «Мотор Січ» В’ячеславу Богуслаєву. Він залишиться під вартою без права на заставу до 19 липня 2024 року.
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Про це розповів адвокат Богуслаєва Руслан Волинець у коментарі Суспільному.
Нагадаємо, його підозрюють у колабораціонізмі, державній зраді та співпраці з росією.
Богуслаєва затримано контррозвідкою СБУ у жовтні 2023 року. За даними слідства, керівництво заводу «Мотор Січ» у Запоріжжі налагодило транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до рф. На все майно президента АТ «Мотор Січ» накладено арешт.
28 березня СБУ оголосило Богуслаєву нову підозру — в блокуванні постачання бойового гелікоптера для ГУР Міноборони у квітні 2022 року.
22 січня Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про стягнення активів Богуслаєва і Кононєнка на користь держави.
У квітні ВАКС дозволив конфіскувати активи експрезидента «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва. Рішення також стосується гендиректора російської компанії «Борисфен» Пєтра Кононєнка.
18 квітня колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до колишнього президента АТ «Мотор Січ» і директора представництва товариства у Москві, російського підприємця Пєтра Кононєнка, та застосувала до них санкцію, передбачену пунктом 1−1 ч.1 ст. 4 Закону України «Про санкції».
ВАКС стягнув у дохід держави активи підсанкційних осіб: нерухоме майно, кошти, розміщені на банківських рахунках, частки у статутному капіталі низки господарських товариств, цінні папери, майнові права на торговельні марки і промислові зразки та вогнепальну зброю.
Директорка департаменту санкційної політики Мін’юсту Інна Богатих уточнила, що в дохід держави, зокрема, стягнуто корпоративні права «Мотор банку», «Мотор Гаранту» (страхова), «Вінницького авіаційного заводу» та інших підприємств.
Апеляційна скарга на рішення Вищого антикорупційного суду може бути подана учасниками справи та/або їх представниками до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду упродовж п’яти днів з дня проголошення рішення суду.
22 січня Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про стягнення активів Богуслаєва і Кононєнка на користь держави.
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