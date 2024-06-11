Хорватия передаст ГСЧС транспортный Ан-32Б

https://racurs.ua/n196219-horvatiya-peredast-gschs-transportnyy-an-32b.html

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Авіапарк ДСНС України поповниться щонайменше одним транспортним літаком Ан-32Б, який передає Хорватія.

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Це один із двох Ан-32Б, які з 1995 року перебували на озброєнні Повітряних сил Хорватії, але з 2014 року не використовувалися та були законсервовані.

Фото літака з бортовим номером 36 «синій» під час польоту опублікував спотер Chris Lofting. Знімок був зроблений 8 червня у міжнародному аеропорту «Загреб» у хорватській столиці.

Це один із двох Ан-32Б, які з 1995 року перебували на озброєнні Повітряних сил Хорватії, але з 2014 року не використовувалися та були законсервовані.

Офіційної інформації щодо умов передачі цього літака наразі немає.

Ан-32 — двомоторний турбогвинтовий легкий військово-транспортний літак, призначений для перевезення вантажів на лініях малої та середньої протяжності. Також його можна використовувати для парашутного десантування людей і платформ із вантажами, а в санітарному варіанті — для перевезення поранених.

Хорватія активно підтримує Україну в боротьбі з російськими загарбниками. Так раніше хорватська сторона передала українським військовим гелікоптери Ми-8 в межах військової допомоги.