Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Хорватія передасть ДСНС транспортний Ан-32Б

Хорватія передасть ДСНС транспортний Ан-32Б

11 чер 2024, 14:29
999

Авіапарк ДСНС України поповниться щонайменше одним транспортним літаком Ан-32Б, який передає Хорватія.


.

Це один із двох Ан-32Б, які з 1995 року перебували на озброєнні Повітряних сил Хорватії, але з 2014 року не використовувалися та були законсервовані.

Фото літака з бортовим номером 36 «синій» під час польоту опублікував спотер Chris Lofting. Знімок був зроблений 8 червня у міжнародному аеропорту «Загреб» у хорватській столиці.

Це один із двох Ан-32Б, які з 1995 року перебували на озброєнні Повітряних сил Хорватії, але з 2014 року не використовувалися та були законсервовані.

Офіційної інформації щодо умов передачі цього літака наразі немає.

Ан-32 — двомоторний турбогвинтовий легкий військово-транспортний літак, призначений для перевезення вантажів на лініях малої та середньої протяжності. Також його можна використовувати для парашутного десантування людей і платформ із вантажами, а в санітарному варіанті — для перевезення поранених.

Хорватія активно підтримує Україну в боротьбі з російськими загарбниками. Так раніше хорватська сторона передала українським військовим гелікоптери Ми-8 в межах військової допомоги.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів