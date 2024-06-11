Україна отримає 1,5 млрд євро від заморожених активів рф та розпочне переговори про вступ до ЄС, - голова Єврокомісії

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Євросоюз вже у липні зможе надати Україні майже 1,5 мільярда євро прибутків від заморожених російських активів у ЄС, підтвердила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн.

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За її словами, 10% підуть на реконструкцію та відновлення, а також великий відсоток — на захист. То того ж окремо ЄС виділить 1,9 мільярда євро фінансової підтримки за програмою Ukraine Facility.

Чиновниця розповіла, що наступного тижня на саміті G7 лідери обговорять, «як Україна ще скоріше зможе отримати більшу користь від заморожених російських активів».

Урсула фон дер Ляйн також висловила сподівання, що «Євросоюз розпочне з Україною переговори про вступ в ЄС вже цього місяця».

Глава Європейської комісії підтвердила виконання Україною всіх необхідних кроків, визначених Єврокомісією для процесу її входження в Євросоюз.Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українців ще на рік — до березня 2026 року.

Умови надання захисту не змінились, заявили у Єврокомісії, передає кореспондентка «Радіо Свобода».

Триваючі атаки росії на інфраструктуру України показують, що наразі немає безпечних і довготривалих умов для повернення. Таким чином, Єврокомісія вважає, що причини для тимчасового захисту залишаються і що його слід продовжити ще на один рік. Це гарантуватиме, що всі ті, хто втікає від російських бомб, зможуть знайти захист у ЄС і забезпечить стабільність для майже 4,2 мільйона людей, які вже розміщені в ЄС. Пізніше цього тижня Єврокомісія представить цю пропозицію міністрам на Раді юстиції та внутрішніх справ, — додали там.

росія знищила 80% теплової генерації та третину гідрогенерації України, повідомив на конференції президент Володимир Зеленський. Україна залишилася без 9 гВт потужностей, пік споживання електроенергії в Україні минулої зими сягав 18 гВт.