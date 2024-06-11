Суд вирішив, що Богуслаєв все ще сидітиме у СІЗО

https://racurs.ua/ua/n196220-sud-vyrishyv-scho-boguslaiev-vse-sche-sydityme-u-sizo.html

Ракурс

Суд продовжив арешт експрезиденту компанії «Мотор Січ» В’ячеславу Богуслаєву. Він залишиться під вартою без права на заставу до 19 липня 2024 року.

.

Про це розповів адвокат Богуслаєва Руслан Волинець у коментарі Суспільному.

Нагадаємо, його підозрюють у колабораціонізмі, державній зраді та співпраці з росією.

Богуслаєва затримано контррозвідкою СБУ у жовтні 2023 року. За даними слідства, керівництво заводу «Мотор Січ» у Запоріжжі налагодило транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до рф. На все майно президента АТ «Мотор Січ» накладено арешт.

28 березня СБУ оголосило Богуслаєву нову підозру — в блокуванні постачання бойового гелікоптера для ГУР Міноборони у квітні 2022 року.

22 січня Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про стягнення активів Богуслаєва і Кононєнка на користь держави.

У квітні ВАКС дозволив конфіскувати активи експрезидента «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва. Рішення також стосується гендиректора російської компанії «Борисфен» Пєтра Кононєнка.