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Ракурс
Штурмовики превратили российские «Камазы» в металлолом. Фото:

Украинские штурмовики превратили российские «Камазы» в металлолом (ВИДЕО)

11 июн 2024, 16:49
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Російська армія продовжує зазнавати втрат у Харківській області.


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Зокрема, українські захисники підірвали ворожі вантажівки «Камаз» на Харківщині, які доставляли окупантам боєкомплект. Оператори БпЛА знайшли їх із неба та успішно ліквідували. Про це Третя штурмова бригада 11 червня повідомила у Telegram.

Зазначається, що одну з машин знищили в посадці, а іншу — біля будинку, де засіли окупанти. Також у полі була знищена російська піхота.

Продовжують навалювати на дронах бійці ББС. Підрозділи бригади не дозволяють ворогу накопичувати сили для прориву нашої оборони — зазначили в Третій штурмовій.

Нагадаємо, військовослужбовці 55-ї, 59-ї та 79-ї бригад за підтримки суміжних з'єднань Сил оборони України зупинили механізований штурм у районі Красногорівки, що на Донеччині. Оборонці зуміли уразити два ворожих танки та три бойові машини піхоти. Ця вся російська бронетехніка була захищена антидроновими «мангалами».

Источник: Ракурс


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