Зеленский призвал союзников обеспечить блэкаут российскому террору. Фото:

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Ракурс

Війна в Україні продовжується лише тому, що російський диктатор володимир путін має можливість продовжувати свій терор.

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Російська диктатура почне шукати шлях до справжнього миру тільки тоді, коли рф обмежать в можливості тероризувати сусідів. Про це президент України Володимир Зеленський заявив 11 червня під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Брифінг транслювався на сторінці глави держави у Facebook.

Як тільки російська здатність тероризувати сусідів буде обмежена, Росія нарешті буде змушена шукати шлях до справжнього миру. Бо це ключова перевага путіна: ракетні удари, керовані авіабомби, ударні дрони, — зазначив він.

Зеленський наголосив, що Україна та її союзники повинні «забезпечити блекаут російському терору», аби досягти справжнього миру.

Нагадаємо, 17 травня президент російської федерації володимир путін заявив, що база для переговорів з Україною — домовленості, які відбулися навесні 2022 року в Туреччині. За його словами, тоді нібито був підписаний «об'ємний документ з підписок керівника української делегації». Також диктатор звинуватив Київ у виході з того переговорного процесу.