Украина и Германия подписали декларацию о восстановлении страны после войны

Украина и Германия подписали декларацию о восстановлении страны. Фото:

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Україна та Німеччина підписали спільну декларацію про наміри щодо зміцнення двосторонньої співпраці для підтримки відновлення України після війни.

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Німецький уряд не обмежується тією формою підтримки, яка потрібна Україні для перемоги у війні. У Берліні хочуть зробити свій внесок вже зараз, щоб Київ міг задати курс на майбутнє зростання через своє відновлення. Про це 11 червня заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, передає Reuters.

Зазначається, що йдеться не лише про фінансові ресурси, а й про створення інституційного потенціалу для підтримки приватних компаній в Україні та просування інвестицій.

Також відомо, що погоджена декларація не є договором і не створює прав або зобов’язань з міжнародного права.

А президент Володимир Зеленський під час свого візиту до Берліну заявив, що Україна розраховує отримати домовленості на мільярди євро за результатами цьогорічної Конференції з відновлення. За його словами, вже зараз урядовому рівні та на рівні громад і компаній готуються до укладення сотні угод.

Нагадаємо, 7 червня Франція та Україна підписали угоди про допомогу для відбудови української критичної інфраструктури. Передбачається створення фонду на 200 млн євро, призначених для тих підприємств, які будуть інвестувати в критичну інфраструктуру України для відбудови.

Джерело: Reuters