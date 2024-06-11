«Бухарестская девятка» может исключить Венгрию из своего состава. Фото:

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Ракурс

Угорщина в Європі може опинитися в ізоляції через зовнішню політику Будапешта.

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Дипломати об'єднання країн східного флангу НАТО «Бухарестська дев’ятка» розглядають можливість виключити Угорщину зі свого складу за її позицію щодо України. До цього об'єднання, мета якого — розвиток військової співпраці між східноєвропейськими країнами й обмін розвідданими, входять Болгарія, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Румунія, Угорщина, Чехія та Словаччина. Про це народний депутат й голова української делегації в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв 11 червня повідомив у Telegram.

На думку політика, «відключати» уряд проросійського Віктора Орбана від Євросоюзу та НАТО будуть покроково. Спочатку Угорщину виженуть з усіляких другорядних формальних і неформальних об'єднань. У тому разі, якщо Будапешт не змінить свою нинішню позицію, то почнуть «обрізати» можливості Угорщини у рамках ЄС та Північноатлантичному альянсі.

Також Чернєв пише, що паралельно на Орбана збільшується тиск і всередині самої Угорщини. Крім того, що більшість угорців підтримують Україну, вони ще й на виборах до Європарламенту віддали партії чинного прем'єра найменшу кількість голосів за останні 20 років.

Проблему з Орбаном потрібно вирішувати якомога скоріше. Мати у своєму тилу троянського коня Кремля небезпечно не тільки для України, але і для всієї Європи, — наголосив парламентар.

Нагадаємо, 9 травня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном й заявив, що розмова була тривалою і ґрунтовною, що вони «скоординували подальші кроки для взаємовигідного вирішення всього спектру двосторонніх питань».