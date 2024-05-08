Зеленський «ґрунтовно» поговорив з Орбаном і запросив його на Саміт світу

Зеленський «ґрунтовно» поговорив телефоном з Орбаном і запросив його на Саміт світу

https://racurs.ua/ua/n195135-zelenskyy-runtovno-pogovoryv-z-orbanom-i-zaprosyv-yogo-na-samit-svitu.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський 8 травня провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

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Зеленський повідомив про це в соцмережі X, уточнивши, що розмова була тривалою і ґрунтовною, і що він запросив Орбана на Саміт світу, який відбудеться у Швейцарії наступного місяця.

Позиція Угорщини важлива для нас з погляду наближення миру та нашої спільної регіональної безпеки, — написав Зеленський. — Я наголосив на зацікавленості України у добросусідських відносинах з Угорщиною, а також у розвитку співпраці у сфері торгівлі, енергетики та логістики.

Ми скоординували подальші кроки для взаємовигідного вирішення всього спектру двосторонніх питань. Ми також обговорили інтеграцію України до ЄС. Я впевнений, що якнайшвидший вступ України до ЄС принесе користь обом нашим державам, — пише Зеленський.

I had a lengthy and focused call with Hungary’s @PM_ViktorOrban and invited him to the Peace Summit. Hungary’s position is important to us in terms of bringing peace closer and our shared regional security.



I underscored Ukraine’s interest in good-neighbourly relations with… pic.twitter.com/SnV7wpDJDU — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 8, 2024

Це один із рідкісних контактів президента України та прем'єр-міністра Угорщини, який виступав проти як фінансової та військової допомоги Києву, так і прийняття України до ЄС.

Однак 1 лютого цього року всі 27 країн ЄС домовилися про виділення Україні фінансової допомоги у розмірі 50 млрд євро, включаючи Угорщину, що протистояла цьому раніше.