Зеленський «ґрунтовно» поговорив з Орбаном і запросив його на Саміт світу

Президент Володимир Зеленський 8 травня провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Зеленський повідомив про це в соцмережі X, уточнивши, що розмова була тривалою і ґрунтовною, і що він запросив Орбана на Саміт світу, який відбудеться у Швейцарії наступного місяця.

I had a lengthy and focused call with Hungary’s @PM_ViktorOrban and invited him to the Peace Summit. Hungary’s position is important to us in terms of bringing peace closer and our shared regional security.



I underscored Ukraine’s interest in good-neighbourly relations with… pic.twitter.com/SnV7wpDJDU