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Ракурс
Зеленський «ґрунтовно» поговорив телефоном з Орбаном і запросив його на Саміт світу

Зеленський «ґрунтовно» поговорив з Орбаном і запросив його на Саміт світу

8 тра 2024, 19:11
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Президент Володимир Зеленський 8 травня провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.


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Зеленський повідомив про це в соцмережі X, уточнивши, що розмова була тривалою і ґрунтовною, і що він запросив Орбана на Саміт світу, який відбудеться у Швейцарії наступного місяця.

Позиція Угорщини важлива для нас з погляду наближення миру та нашої спільної регіональної безпеки, — написав Зеленський. — Я наголосив на зацікавленості України у добросусідських відносинах з Угорщиною, а також у розвитку співпраці у сфері торгівлі, енергетики та логістики.

Ми скоординували подальші кроки для взаємовигідного вирішення всього спектру двосторонніх питань. Ми також обговорили інтеграцію України до ЄС. Я впевнений, що якнайшвидший вступ України до ЄС принесе користь обом нашим державам, — пише Зеленський.

Це один із рідкісних контактів президента України та прем'єр-міністра Угорщини, який виступав проти як фінансової та військової допомоги Києву, так і прийняття України до ЄС.

Однак 1 лютого цього року всі 27 країн ЄС домовилися про виділення Україні фінансової допомоги у розмірі 50 млрд євро, включаючи Угорщину, що протистояла цьому раніше.

Джерело: Ракурс


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