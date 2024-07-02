Орбан приїхав до Зеленського - про що цей візит

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Україна та Угорщина готують договір про співробітництво. Про це домовилися під час зустрічі у Києві президент України Володимир Зеленський та угорський прем'єр Віктор Орбан.

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Сторони домовилися працювати над угодою про співробітництво. Також Орбан запропонував Зеленському «припинення вогню» напередодні перемовин.

На брифінгу Орбан попросив Зеленського подумати про «перерву» у війні для прискорення переговорів

Я попросив пана президента подумати про те, чи не можна трошки інакше піти. Зробити перерву. Перервати вогонь і потім продовжити, почати перемовини, сказав прем'єр Угорщини і наголосив, що не є противником українських планів завершення війни, але вважає їх занадто довгими в реалізації.

Крім того, лідери двох країн домовилися відкрити першу українську школу в Угорщині. Її фінансуватиме Будапешт, а наповнюватиме контентом Київ.

Буде відкрито стільки українських шкіл, скільки буде потрібно. Для нас важливо, аби українці почували себе в Угорщині, як вдома, — сказав Орбан.

Нагадаємо, що з 1 липня Угорщина буде головувати у ЄС. Зеленський та Орбан у 2024 році бачилися двічі — на інавгурації президента Аргентини та минулого тижня у Брюсселі на саміті Євросоюзу.

«Патріотичний маніфест». Документ з такою назвою підписали минулої неділі, 30 червня, у Відні троє європейських діячів: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, експрем'єр Чехії Андрей Бабіш та голова Австрійської партії свободи (АПС) Герберт Кікль (Herbert Kickl). Орбана, Бабіша та Кікля об'єднує не лише географічна близькість їхніх країн, а й ідеологічна спорідненість партій, які вони очолюють.

На виборах до Європарламенту 9 червня ці три партії — угорська «Фідес», АПС та чеський рух АNО («Акція незадоволених громадян») отримали кожна у своїй країні найбільшу кількість голосів виборців. Виступаючи у Відні перед журналістами, їхні лідери оголосили про намір створити у Європарламенті нову правопопулістську фракцію — «Патріоти за Європу».