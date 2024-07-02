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15 років тюрми отримав агент фсб, який готував ракетний удар рф по залізниці на Вінниччині
Продався за 100 тис. рублів — агент ФСБ готував ракетний удар рф по залізниці на Вінниччиніhttps://racurs.ua/ua/n196901-prodavsya-za-100-tys-rubliv-agent-fsb-gotuvav-raketnyy-udar-rf-po-zaliznyci-na-vinnychchyni.htmlРакурс
15 років тюрми отримав агент російської ФСБ, який готував ракетний удар рф по станціях Укрзалізниці на Вінниччині.
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Для виконання ворожого завдання агент, 57-річний місцевий, намагався встановити локації вузлових станцій, якими рухались військові ешелони ЗСУ.
Також фігурант готував серію ракетно-дронових ударів по об'єктах енергетичного комплексу. Він збирав інформацію про технічний стан підстанцій, що забезпечують електрикою об'єкти залізничної інфраструктури.
У разі успішного виконання завдання ФСБ «гарантувала» своєму поплічнику 100 тис. рублів на придбання авто. Зловмисник сподівався, що пізніше російська спецслужба «евакуює" його на територію рф, повідомляє СБУ.