Журналіст та військовий Асєєв отримав поранення на фронті

https://racurs.ua/ua/n196900-jurnalist-ta-viyskovyy-asieiev-otrymav-poranennya-na-fronti-foto.html

Ракурс

Журналіст та військовий Станіслав Асєєв, який пройшов через концтабір «Ізоляція», а тепер воює у 109 бригаді, отримав поранення на фронті.

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Зі мною знову сталося диво. Цей уламок увійшов мені в шию, проминув артерію і застряг у м’яких тканинах. А уламок, який влучив у груди, не пробив легені. Ще один витягли з вуха. Тож зі мною все гаразд, — написав Асєєв.

Судячи з фотографії, зараз він відновлюється у лікарні.

За два місяці до цього Стас отримав контузію біля Очеретиного Донецької області.