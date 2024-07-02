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Ракурс
Журналіст та військовий Асєєв отримав поранення на фронті

Журналіст та військовий Асєєв отримав поранення на фронті (ФОТО)

2 лип 2024, 15:34
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Журналіст та військовий Станіслав Асєєв, який пройшов через концтабір «Ізоляція», а тепер воює у 109 бригаді, отримав поранення на фронті.


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Зі мною знову сталося диво. Цей уламок увійшов мені в шию, проминув артерію і застряг у м’яких тканинах. А уламок, який влучив у груди, не пробив легені. Ще один витягли з вуха. Тож зі мною все гаразд, — написав Асєєв.

Судячи з фотографії, зараз він відновлюється у лікарні.

За два місяці до цього Стас отримав контузію біля Очеретиного Донецької області.

Джерело: Ракурс


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