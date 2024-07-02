Ракетний удар міг знищили склад з БпЛА Shahed. Фото: «Кримський вітер»

https://racurs.ua/ua/n196899-raketnyy-udar-po-krymu-1-lypnya-mig-znyschyty-sklad-z-bpla-shahed-monitoryngy.html

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Сили оборони України вчорашнім ракетним ударом по окупованому Севастополю могли знищити склад з російськими «Шахедами».

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У понеділок, 1 липня, було завдано ракетного удару по об'єкту Чорноморського флоту рф в районі мису Фіолент. Метою удару був склад із БпЛА Shahed-136. Орієнтовно знищено 90 дронів-камікадзе. Про втрати серед особового складу невідомо. Про це 2 липня повідомив Telegram-канал «Досье шпиона».

Українська моніторингова група «Кримський вітер» повідомила у Telegram, що супутникові фото підтверджують влучання саме у військову частину біля села Флотське у Балаклаві.

Зліва триповерхова будівля, яка вціліла. Кількість поверхів та віконних прольотів збігаються, — йдеться в тексті до опублікованих фотознімків.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що 1 липня 2024 року українські пілоти завдали нищівного удару по складу боєприпасів у Криму.

Нагадаємо, 1 липня в окупованому Криму було доволі гучно — лунали вибухи й працювала протиповітряна оборона. Очевидці інформували, що було влучання у російську систему протиповітряної оборони. Також дим піднімався й поблизу Балаклавської ТЕС. Звуки вибухів чули й у Севастополі.