Українські прикордонники знищили позиції росіян. Фото:

https://racurs.ua/ua/n196898-biyci-pomsty-znyschyly-pozyciyi-zagarbnykiv-u-serebryanskomu-lisi-video.html

Ракурс

Українські прикордонники влучно вдарили по ворогах у Серебрянському лісі на Луганщині.

.

Зокрема, бійці бригади «Помста» завдали чисельних ударів по позиціях ворога у лісовій місцевості. Результатами роботи вони поділились в мережі. Про це 2 липня Державна прикордонна служба України повідомила у Facebook.

Ворожі позиції були атаковані ударними безпілотниками. На кадрах можна побачити, як деякі ділянки лісових насаджень повністю зруйновані через ведення безперервних бойових дій.

Як відомо, російські загарбники на цьому напрямку не полишають спроб просунутись вглиб та розпочали активно нарощувати інтенсивність атак.

Нагадаємо, бійці підрозділу «Привид» Головного управління розвідки МОУ на одному з напрямків фронту спалили два місця базування російських солдатів, знищили вороже обладнання для зв’язку й спостереження, а також спопелили паливозаправник та декілька легковиків ворога.