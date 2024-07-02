Пожежа в російському Курську спалахнула на військовій базі. Фото:

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Масштабна пожежа сталася у російському Курську 2 липня.

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Загоряння сталося у центрі міста. до ліквідації пожежі залучено 60 вогнеборців та 10 одиниць спецтехніки. Пожежу нібито вдалося локалізувати. Про інцидент повідомили губернатор Курської області та місцеві Telegram-канали.

За інформацією моніторингових груп, вогонь охопив велику російську військову базу, що дислокується у місті.

Тим часом українська спільнота «Кіберборошно» стверджує, що в Курську горить 3754-а центральна авіа-технічна база Збройних сил рф.

Причина пожежі залишається невідомою.

Нагадаємо, 25 червня в Ольховатському районі Воронезької області українські безпілотники уразили польовий склад боєприпасів Збройних сил рф. Виникла масштабна пожежа, яка супроводжувалася вибухами.