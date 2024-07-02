Армія рф завдала ударів по Херсону. Фото:

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Місто Херсон 2 липня було атаковане російською армією.

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Окупанти сьогодні активно обстрілювали обласний центр. Внаслідок останніх ворожих ударів постраждали декілька містян. Зокрема, госпіталізували 54-річного чоловіка з контузією, струсом головного мозку та черепно-мозковою травмою. Потерпілому надають необхідну медичну допомогу. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Очільник Херсонської районної військової адміністрації Роман Мрочко зазначив, що 54-річний потерпілий потрапив під ворожий обстріл в центрі міста.

Також у Корабельному районі міста постраждав 80-річний чоловік, який знаходився на подвір’ї свого будинку. У нього діагностували осколкові поранення грудної клітини, правої кисті та лівої стопи. Пораненого доправили до лікарні.

Загалом внаслідок обстрілів постраждали п’ятеро осіб.

Нагадаємо, 1 липня російська армія обстріляла Корабельний район Херсона. У 75-річної жінки діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. Також допомога знадобилася 45-річній жінці, яка отримала вибухову травму, поранення спини та стегна.