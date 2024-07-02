Окупанти досягли певних успіхів на Донбасі. Карта: DeepState

https://racurs.ua/ua/n196895-okupanty-dosyagly-pevnyh-uspihiv-na-donbasi-deepstate-karta.html

Ракурс

Російська війська досягли певних успіхів у Донецькій та Луганській областях.

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Окупанти просунулися в районі чотирьох населених пунктів. Зокрема, це відбулося біля Стельмахівки, Макіївки, Євгенівки та Невельського. Про це аналітики DeepState 2 липня поінформували в Telegram та опублікували оновлену карту бойових дій.

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що упродовж минулої доби було зафіксовано 189 бойових зіткнень. Найбільше атак ворог провів на Покровському напрямку — українські оборонці відбили 49 штурмів.

Ще 28 атак противник здійснив на Торецькому напрямку, а 21 атаку бійці Сил оборони відбили на Сіверському напрямку. Російські війська 16 разів йшли на штурми на Лиманському напрямку, а на Времівському напрямку ворог здійснив 14 штурмів позицій оборонців.

Десять разів ворог намагався прорвати оборону ЗСУ на Курахівському напрямку, а сім разів йшов вперед на Краматорському напрямку.

Нагадаємо, 30 червня президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Труді Рубін заявив, що співвідношення втрат на фронті зараз складає шість росіян до одного українця. Така статистика спостерігається на Харківському та Покровському напрямках.