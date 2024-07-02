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Пожар в российском Курске вспыхнул на военной базе. Фото:
Пожар на военной базе вспыхнул в российском Курске (ФОТО)https://racurs.ua/n196897-pojar-na-voennoy-baze-vspyhnul-v-rossiyskom-kurske-foto.htmlРакурс
Масштабна пожежа сталася у російському Курську 2 липня.
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Загоряння сталося у центрі міста. до ліквідації пожежі залучено 60 вогнеборців та 10 одиниць спецтехніки. Пожежу нібито вдалося локалізувати. Про інцидент повідомили губернатор Курської області та місцеві Telegram-канали.
За інформацією моніторингових груп, вогонь охопив велику російську військову базу, що дислокується у місті.
Тим часом українська спільнота «Кіберборошно» стверджує, що в Курську горить 3754-а центральна авіа-технічна база Збройних сил рф.
Причина пожежі залишається невідомою.
Нагадаємо, 25 червня в Ольховатському районі Воронезької області українські безпілотники уразили польовий склад боєприпасів Збройних сил рф. Виникла масштабна пожежа, яка супроводжувалася вибухами.
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