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Ракурс
Пожар в российском Курске вспыхнул на военной базе. Фото:

Пожар на военной базе вспыхнул в российском Курске (ФОТО)

2 июл 2024, 14:18
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Масштабна пожежа сталася у російському Курську 2 липня.


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Загоряння сталося у центрі міста. до ліквідації пожежі залучено 60 вогнеборців та 10 одиниць спецтехніки. Пожежу нібито вдалося локалізувати. Про інцидент повідомили губернатор Курської області та місцеві Telegram-канали.

За інформацією моніторингових груп, вогонь охопив велику російську військову базу, що дислокується у місті.

Тим часом українська спільнота «Кіберборошно» стверджує, що в Курську горить 3754-а центральна авіа-технічна база Збройних сил рф.

Причина пожежі залишається невідомою.

Пожежа спалахнула в російському Курську. Фото: «Кіберборошно»

Пожежа спалахнула в російському Курську. Фото: «Кіберборошно»

Нагадаємо, 25 червня в Ольховатському районі Воронезької області українські безпілотники уразили польовий склад боєприпасів Збройних сил рф. Виникла масштабна пожежа, яка супроводжувалася вибухами.

Источник: Ракурс


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