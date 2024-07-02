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Ракетный удар мог уничтожить состав с БпЛА Shahed. Фото: «Крымский ветер»

Ракетный удар по Крыму 1 июля мог уничтожить склад с БпЛА Shahed — мониторинги

2 июл 2024, 15:20
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Сили оборони України вчорашнім ракетним ударом по окупованому Севастополю могли знищити склад з російськими «Шахедами».


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У понеділок, 1 липня, було завдано ракетного удару по об'єкту Чорноморського флоту рф в районі мису Фіолент. Метою удару був склад із БпЛА Shahed-136. Орієнтовно знищено 90 дронів-камікадзе. Про втрати серед особового складу невідомо. Про це 2 липня повідомив Telegram-канал «Досье шпиона».

Українська моніторингова група «Кримський вітер» повідомила у Telegram, що супутникові фото підтверджують влучання саме у військову частину біля села Флотське у Балаклаві.

Зліва триповерхова будівля, яка вціліла. Кількість поверхів та віконних прольотів збігаються, — йдеться в тексті до опублікованих фотознімків.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що 1 липня 2024 року українські пілоти завдали нищівного удару по складу боєприпасів у Криму.

Ракетний удар міг знищили склад з БпЛА Shahed. Фото: «Кримський вітер»

Ракетний удар міг знищили склад з БпЛА Shahed. Фото: «Кримський вітер»

Нагадаємо, 1 липня в окупованому Криму було доволі гучно — лунали вибухи й працювала протиповітряна оборона. Очевидці інформували, що було влучання у російську систему протиповітряної оборони. Також дим піднімався й поблизу Балаклавської ТЕС. Звуки вибухів чули й у Севастополі.

Источник: Ракурс


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